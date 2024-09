Sabatini: “Basta urlacchiare sull’Inter: resta la più forte in Italia e quindi…”

"Il derby è stato vinto perché il Milan è sceso in campo come vittima sacrificale e la disperazione, nel calcio, vince sulla tranquillità", ha detto Sabatini

«Mi ha dato un dolore immenso, una pugnalata al cuore. Quando ho saputo che avevano fatto fuori un uomo come De Rossi, sono rimasto allibito. Un’infamia, una cosa vergognosa fatta da gente che non ha minimamente capacità di analisi calcistica».

«Magari. No, in generale alcun dirigenti capiscono veramente poco di calcio e intervengono in situazioni che non sono il loro pane. Una roba infamante, come si fa non capire che l’allenatore Daniele stava migliorando la squadra?».