Inter, crescono le quotazioni di Lautaro per il Verona: le novità di giornata

Le ultimissime sulle condizioni dell'attaccante argentino, reduce da un lieve infortunio muscolare allo psoas

Lautaro Martinez vede il Verona. Dopo la squalifica e l’infortunio muscolare allo psoas, l’attaccante argentino è sempre più vicino al rientro. Come riportato da Sky Sport, crescono le quotazioni di Lautaro Martinez per venerdì. Il Toro sta facendo sempre più lavoro in gruppo con la squadra. Sanchez invece non andrà in nazionale: non c’è ancora una data per il suo rientro.