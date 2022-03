Ts – Inter, Lautaro in un vortice preoccupante. Profetiche le parole di Marotta

Il Toro non segna dal 12 gennaio, contro il Milan altra prestazione da dimenticare

L'ultimo gol risale al 12 gennaio, Supercoppa Italiana contro la Juventus. L'ultima rete su azione risale allo scorso 17 dicembre. Numeri che preoccupano quelli di Lautaro Martinez. Anche nel derby di Coppa Italia il Toro non ha inciso ed è stato trovato poco dai compagni non rendendosi mai pericoloso. "Sulla voglia di lottare e sullo spirito di non darsi mai per vinto, nulla da dire. Ma se poi non tramuti sul verde quel desiderio di spaccare il mondo e di far vedere a tutti le tue qualità, ecco che puntuali e consequenziali arrivano le critiche", sottolinea Tuttosport.