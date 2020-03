Inter, oggi si riprende il lavoro ad Appiano. Gagliardini e Handanovic a disposizione

Non solo la questione gare rinviate sul Corriere dello Sport di oggi. In casa Inter si svuota l’infermeria: “Il marasma che regna tra rinvii delle partite e slittamenti del calendario ha ritoccato solo in parte il programma di allenamento dell’Inter: ieri niente lavoro ad Appiano Gentile, oggi invece si riprende. Con l’unico contrattempo di natura fisica legato a Stefano Sensi, quasi un infortunato cronico – in febbraio si è visto solo contro il Napoli in Coppa Italia – e tuttora unico assente per Conte. Ha invece recuperato del tutto Gagliardini, in gruppo e disponibile già dalla prossima partita al pari di Handanovic”.