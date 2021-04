Inter, oggi si torna a lavoro: doppia seduta per gli uomini di Conte

Il programma di oggi dell'Inter di Antonio Conte, che torna in campo dopo il lunedì libero concesso dall'allenatore nerazzurro

L' Inter torna in campo nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile . Dopo il giorno libero concesso ieri da Antonio Conte ai suoi ragazzi, la squadra nerazzurra inizia oggi la preparazione alla sfida dello Stadio 'Ezio Scida' di Crotone , in programma sabato alle 18:00.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per i nerazzurri è in programma una doppia seduta: lavoro al mattino, pranzo e altro allenamento al pomeriggio.