Valentino Lazaro ha trascorso in modo diverso le sue vacanze di Natale. Il terzino dell’Inter, infatti, come da lui stesso testimoniato con una serie di foto su Instagram, ha visitato un parco faunistico negli Emirati Arabi, a Dubai, per poi regalare la sua maglia nerazzurra al proprietario. “Che esperienza”, ha scritto poi Lazaro su Instagram.