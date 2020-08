Lazaro al Borussia. I ringraziamenti ai tifosi dell’Inter: “In bocca al lupo per la finale”

Valentino Lazaro ha lasciato l’Inter per una nuova esperienza in Bundesliga. Il giocatore, che era arrivato a Milano nell’estate del 2019, era già partito per l’Inghilterra a gennaio per giocare in prestito al Newcastle.

Sui social ha dedicato un messaggio ai sostenitori nerazzurri: «Non vedo l’ora di giocare con il Borussia Monchengladbach, un fantastico club. Ai tifosi dell’Inter vorrei dire grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di giocare la prossima stagione in Germania. Vi faccio un grande in bocca al lupo per la finale di Europa League e per la prossima stagione».