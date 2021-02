Inter-Lazio alle 20.45: le probabili formazioni e dove vederla

I nerazzurri sono reduci da 7 vittorie nelle sfide al Meazza e puntano al sorpasso sul Milan ieri sconfitto dallo Spezia. La Lazio arriva al Meazza imbattuta nel 2021

Lo stop del Milan accende la speranza dell'Inter e infuoca la gara di questa sera al Meazza. l’Inter contro la Lazio giocherà soprattutto per il sorpasso in vetta ai danni dei cugini che poi ritroveranno domenica prossima in un derby ad alta tensione dove in palio c'è molto più che la supremazia cittadina. Antonio Conte non vuole cali di concentrazione, anche ieri - nella conferenza stampa di Appiano Gentile - ha ribadito i progressi ottenuti sul campo dai suoi ragazzi nel suo anno e mezzo di gestione, progressi che tutto l'ambiente nerazzurro spera possano concretizzarsi in risultati.