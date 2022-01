Serie A, Inter-Lazio domenica alle 20.45: dove vederla in tv

Primo appuntamento del 2022 a San Siro per l'Inter, che ospita la Lazio nella seconda giornata di ritorno di Serie A

MILANO - Primo appuntamento del 2022 a San Siro per l'Inter, che ospita la Lazio nella seconda giornata di ritorno di Serie A: l'appuntamento è per domenica 9 gennaio alle 20:45.

INTER-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Lazio, in programma domenica 9 gennaio alle 20:45 a San Siro sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN.