Inter-Lazio, la sfida dei tre ex biancocelesti in numeri

Kolarov, de Vrij e Correa hanno un passato da laziali e questi sono i dati che hanno fatto registrare con la loro ex squadra

Il giocatore serbo ha giocato ben 82 gare in Serie A con la maglia laziale e anche segnato 6 gol. Anche l'olandese ha un passato in biancoceleste con 95 presenze e 8 gol segnati in campionato. Correa è arrivato la scorsa estate a Milano ma prima giocava alla Lazio con Inzaghi: lo ha fatto 92 volte e ha segnato in Serie A 22 gol.