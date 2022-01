Inter-Lazio, il calore del Meazza nonostante le restrizioni: ecco il dato spettatori

Poco meno di 30 mila spettatori presenti questa sera per la prima gara dell'anno solare della squadra di Simone Inzaghi

Non è mancato il caloroso abbraccio del Meazza nella prima dell'anno solare dell'Inter di Simone Inzaghi. Sono 29.471 gli spettatori presenti sugli spalti per la gara con la Lazio di questa sera, ai quali la squadra spera di regalare una gioia. Sul dato incidono le decisioni degli ultimi giorni degli organi competenti (50% di capienza), che per le prossime due gare saranno ancora più stringenti (limite di 5000 spettatori).