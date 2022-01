Inter-Lazio, tutto pronto per una sfida ad alta percentuale realizzativa

Alcune statistiche che anticipano la sfida tra la formazione di Inzaghi e la sua ex...

L'Internon ha giocato a Bologna, la Lazio arriva dal pareggio contro l'Empoli. Inzaghi sfida di nuovo il suo passato e la squadra che nel girone di andata l'ha battuto, l'unica. Tra i dati statistici generali della gara si può parlare delle due formazioni che hanno la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A (Lazio: 19% e Inter: 15%)ò. La squadra nerazzurra - come spiega il sito ufficiale del club - è la formazione che ha effettuato più tiri in questo campionato (330). Solo l’Atalanta (14) ha recuperato più punti da situazione di svantaggio di Lazio (13) e Inter (13) nella Serie A in corso.