Inter-Lazio, traguardo cifra tonda per tre interisti

La vittoria contro la Lazio è stata una partita speciale per tre giocatori dell'Inter. Tutti e tre sono arrivati ad un traguardo di presenze dopo la gara contro la formazione di Sarri. Roberto Gagliardini, schierato nell'undici inziale da Simone Inzaghi, ha disputato la sua 150ª partita con l'Inter in tutte le competizioni. Matteo Darmian ha giocato la sua 250esima partita nei maggiori cinque campionati europei. Infine Nicolò Barella è sceso in campo per la centesima volta da titolare con la maglia nerazzurra.