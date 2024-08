Subito sold-out per Inter-Lecce: San Siro non avrà nessun posto libero, sottolinea anche oggi La Gazzetta dello Sport

"Primo appuntamento davanti ai propri tifosi e primo sold-out della stagione: a Milano nessuno vuole perdersi le due stelle sul petto dell’Inter campione d’Italia e per l’occasione San Siro si vestirà a festa.

Contro il Lecce, domani sera alle 20.45, lo stadio sarà al completo (fatta naturalmente eccezione per il settore ospite riservato ai giallorossi): si taglierà il traguardo dei 70mila spettatori. E venerdì prossimo, per la sfida all’Atalanta nella terza giornata, sarà pienone in tutti i settori: San Siro ribollirà con circa 75mila presenze”, si legge.