In studio a Sky Sport, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato così del pareggio dell’Inter sul campo del Genoa di ieri. “Più inatteso il pari dell’Inter rispetto a quello del Milan. Tutti pensavamo l’Inter avesse una forza e una fiducia ormai consolidate, invece si è trovata con difficoltà inattese. Resta la favorita per me e la più forte, anche l’anno scorso a Genova aveva pareggiato.