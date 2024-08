A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Lecce , Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Aspettavamo da due mesi questa partita, volevamo giocare una gara davanti ai nostri tifosi per divertirci".

Come si riparte? Abbiamo già dimenticato la gara col Genoa, dobbiamo essere concentrati su quersta apartita che abbiamo preparato bene. Taremi? Molto timido, in campo ha fatto vedere che è un grande giocatore di qualità, speriamo che oggi ci faccia vincere. Oggi faremo il nostro gioco e faremo di tutto per vincerla".