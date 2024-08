FCIN1908 / Inter-Lecce, vi sveliamo le scelte definitive di Simone Inzaghi

Con Lautaro Martinez ai box a causa di un risentimento muscolare accusato ieri, ad affiancare Thuram in attacco ci sarà Taremi, che potrà dunque giocare la sua prima al Meazza. In difesa tornerà Pavard al posto di Bisseck, conferme per Darmian a destra e Mkhitaryan a centrocampo, con Zielinski e Frattesi inizialmente in panchina. Ecco la formazione scelta, secondo quanto appurato da FCInter1908.it: