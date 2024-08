"Taremi era comunque in lizza per un posto dal primo minuto stasera contro il Lecce, ma la sensazione della vigilia era che Inzaghi non avrebbe rinunciato alla "Thu-La". Piuttosto, per la prima casalinga in un San Siro che si annuncia nuovamente esaurito e alla presenza dei dirigenti di Oaktree (attesi Katherine Ralph, già presente a Marassi, e gli altri membri nel cda nerazzurro Alejandro Cano, Renato Meduri e Carlo Ligori), il tecnico nerazzurro dovrà sciogliere altri ballottaggi con Pavard, Dumfries e Mkhitaryan favoriti rispettivamente su Bisseck, Darmian e Frattesi".