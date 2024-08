"Il primo pareggio di Marassi ha fatto capire che il bis scudetto sarà un’operazione tutt’altro che semplice, l’affaticamento di Lautaro si è poi aggiunto a complicare i piani. Ieri il tecnico ha fatto le prove generali della prima in casa direttamente a San Siro, come da tradizione, e poi ha portato tutta la compagnia in ritiro alla Pinetina, anche questa una prima volta stagionale. Stare tanto insieme serve anche a concentrarsi sull’obiettivo sotto al naso: Simone deve necessariamente riprendere la velocita di crociera dell’anno passato. Meglio, infatti, non discostarsi troppo dalle vecchie abitudini: da quando è a Milano il tecnico aveva sempre fatto due vittorie su due nei suoi debutti in campionato, mentre il cammino sta volta è già azzoppato", si legge su La Gazzetta dello Sport.