Il Leicester si inserisce nella corsa a William Carvalho. Secondo quanto riporta il Daily Mail, le Foxes sfidano l’Inter per il centrocampista nato in Angola e di passaporto portoghese, in forza al Betis Siviglia.

Il tabloid scrive, inoltre, che il prezzo del classe 1992 è sceso da 18 a 14 milioni di sterline per effetto del Coronavirus. Un fattore che potrebbe favorire il trasferimento nella prossima sessione di mercato.