Inter, col Lens ancora la LuLa. Inzaghi prova il doppio play: Brozovic-Asllani

L'Inter scenderà in campo questa sera alle 18.30 in casa dei francesi, Inzaghi conta di schierare più titolari insieme

"Handanovic e Onana si daranno il cambio tra i pali, mentre D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni dovrebbero iniziare il match. A destra un tempo per Dumfries e Bellanova (anche se l’italiano potrebbe pure essere provato sulla corsia opposta), discorso similare per Darmian e Lazaro a sinistra. In linea mediana riecco Barella, Calhanoglu e Brozovic, con la possibilità che a partita in corso Inzaghi provi il doppio play con Asllani (e ovviamente non va dimenticato Mkhitaryan). Davanti i titolari sono Lautaro e Lukaku, ma sicuramente nel corso dell’incontro ci sarà spazio anche per Dzeko e Correa", analizza Tuttosport.