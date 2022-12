Incerti (LeoVegas): “Inter top club, è il partner ideale. Lo sponsor maglia…”

Le dichiarazioni rilasciate sulla partnership stipulata da LeoVegas e il club nerazzurro tra presente e futuro

Alessandro De Felice

Ai microfoni di LeoTalk, su Sportitalia, Adele Incerti ha parlato di LeoVegas, nuovo partner dell'Inter.

Adele, per Lei e il suo Team, sicuramente un 2022 da incorniciare con Leovegas news. Il colpo Inter è stato studiato o dettato dall'occasione improvvisa?

"Guardi, siamo molto felici dei risultati ottenuti nel 2022 da LeoVegas.news, siamo riusciti a sviluppare una serie di attività e di contenuti che hanno suscitato un grande interesse nei nostri lettori e hanno fidelizzato nuovi utenti. Per quanto riguarda l'Inter, una sponsorizzazione sportiva non è mai figlia di un'occasione, ma rientra sempre in una strategia più ampia in grado di generare una forte brand awareness e avere un impatto positivo sulla community dei tifosi. In particolar modo, poi, l'Inter è una squadra talmente importante a livello mondiale che non può annoverarsi tra le occasioni improvvise, bensì è il risultato di un attento studio e di un'analisi approfondita che ci ha portato ad individuare nella squadra nerazzurra il partner ideale per il nostro brand".

Avete lasciato la Roma per puntare sull'Inter: che differenze avete riscontrato?

"Le differenze attengono principalmente alle strategie di comunicazione e marketing che ogni club ha, così come il modo di vivere l'entertainment e la produzione di contenuti. Con la Roma ci siamo trovati benissimo ed è stata una collaborazione molto positiva, con un forte impatto sul sociale grazie alle attività che la Roma realizza sul territorio attraverso le iniziative di Roma Cares. Con l'Inter, invece, c'è una forte condivisione sull'approccio culturale al digital entertainment che coinvolge ed emoziona i tifosi nerazzurri e gli amanti del calcio più in generale, grazie allo sviluppo di contenuti e attività molto creative e interessanti per i nostri utenti".

Obiettivi per il 2023? C'è mai stata la possibilità di diventare sponsor di maglia dell'Inter?

"Per il 2023 gli obiettivi rimangono quelli di inizio stagione e siamo felici nell'osservare che li stiamo raggiungendo tutti, passo dopo passo. C'è ancora più della metà del campionato da disputare e siamo molto curiosi di vedere come procederà questa stagione così atipica per via della sosta dei Mondiali. Sicuramente il Mondiale in Qatar è stata un'occasione importantissima per noi, trattandosi del primo Mondiale raccontato da LeoVegas.news, un'ulteriore sfida vinta grazie alla condivisione con tifosi e appassionati di storie, aneddoti e contenuti sulla competizione più importante al mondo. Per quanto riguarda la sponsorizzazione della maglia siamo stati sponsor del Training camp a Malta ed è stata un'esperienza straordinaria accompagnata da numerose attivazioni. Per il resto valuteremo possibilità in futuro se dovessero essercene".