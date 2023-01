Inter, primo pareggio: in luce i limiti difensivi, 24 gol subiti un’enormità

L'Inter pareggia 2-2 sul campo del Monza, non riuscendo a dare continuità al successo di pochi giorni prima contro il Napoli e dando prova della propria fragilità difensiva in trasferta. Questa l'analisi di Repubblica: "L'Inter non aveva ancora pareggiato in questo campionato. Il Monza non aveva mai chiuso pari una partita in Serie A nel suo stadio. È successo al terzo minuto di recupero con un'autorete di Dumfries. E così il Monza di Berlusconi e Galliani, protagonista di un'esultanza da vecchi tempi rossoneri, ha frenato l'Inter in quello che anche in Brianza è stato vissuto come un derby. I nerazzurri, dopo avere riaperto il campionato battendo a San Siro il Napoli, fanno così un regalo alle altre inseguitrici. [...] Colpa della difesa. Ventiquattro gol subiti in diciassette partite sono un'enormità, per una squadra costruita per vincere lo scudetto. Fanno bene i tifosi interisti a esporre striscioni per Skriniar, chiedendogli di restare a Milano. Ma lo slovacco è il campione di un reparto che troppo spesso non funziona come dovrebbe. [...] Il primo tempo ha messo in luce i limiti difensivi dell'Inter, che non a caso ha preso almeno un gol in ciascuna delle nove trasferte di questo campionato, tredici considerando anche quelle del finale della scorsa stagione. La prima rete del Monza, segnata da Ciurria su assist di Pessina, è arrivata un solo minuto dopo quella di Darmian, innescato da Bastoni. A sbagliare è stato Acerbi, eroe contro il Napoli. Ma è stato tutto il reparto a imbarcare acqua".