Gds – Inter, questa la linea guida per tutti. Incontro Zhang-Conte potrebbe…

Linea guida chiara per tutti all'interno del club nerazzurro. Incontro Zhang-Conte, ecco quando potrebbe avvenire

Come riporta la Gazzetta dello Sport, è logico immaginare che nei prossimi giorni il presidente nerazzurro possa fare lo stesso discorso anche alla squadra e all’allenatore. "La linea guida è per tutti l’abbassamento complessivo del monte ingaggi. Non solo attraverso le cessioni di giocatori dallo stipendio alto e magari considerati poco centrali nel progetto tecnico. Ma anche facendo ricorso ad accordi individuali con i vari giocatori. Si potrebbe chiedere, dove possibile, di spalmare su più anni gli accordi attuali. Per quanto riguarda Conte, è probabile che andrà in scena il famoso vertice con Zhang assieme a tutta l’area sportiva. La situazione è in evoluzione, ma potrebbe accadere prima della sfida con la Juventus, dunque entro la fine della settimana".