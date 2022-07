Inter-Lione, sabato sera alle 20.30 a Cesena. Ecco dove guardare la sfida in tv

Il match sarà trasmesso in diretta da DAZN: sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

Con il debutto in Ligue 1 in programma venerdì 5 agosto, il Lione ha già disputato sette amichevoli in preparazione all'inizio del campionato: dopo aver debuttato vincendo per 4-2 contro il Bourg en Bresse (Lacazette, Aouar, Dembelé, Lomami), l'OL ha collezionato una sconfitta per 3-1 (El Arouch) e una vittoria per 3-0 (Lukeba, Boueye, Lega) in una doppia sfida con la Dinamo Kiev. Stesso bilancio nel doppio confronto contro l'Anderlecht: prima un successo per 3-2 (Dembelé, Cherki, Augarreau), poi una sconfitta per 3-0. Il precampionato del Lione è poi proseguito con una settimana di lavoro nei Paesi Bassi, durante la quale la squadra francese ha affrontato il Willem II, perdendo 5-0, e il Feyenoord, battuto 2-0 (Lacazette, Reine-Adelaide).