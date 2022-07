Inter, con Lione Onana titolare. “Tutti convocati tranne 4 giocatori in uscita”

"Ieri, alla seduta mattutina di Appiano, hanno partecipato tutti i calciatori della rosa. Ergo: Skriniar, Gosens e Gagliardini stanno bene e devono essere considerati recuperati. I tre calciatori verranno convocati dal proprio tecnico e faranno parte della spedizione interista. Mancheranno invece, per le note vicende legate al mercato, Sanchez e Pinamonti (la società ovviamente non vuole rischiare infortuni) e con tutta probabilità, sempre per il medesimo motivo, non partiranno con i compagni di squadra nemmeno Salcedo (per cui sinora si è registrato solo un sondaggio dell’Udinese) e Agoumè (che non ha ancora accettato la corte della Cremonese e magari si auspica possa arrivare presto una proposta da un club più blasonato , magari in Ligue 1)", spiega Tuttosport che lancia Onana dal 1', con Lukaku e Lautaro in avanti.