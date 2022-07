Inter, domani amichevole a Cesena contro il Lione: 6 i precedenti

L'amichevole dell'"Orogel Stadium" di Cesena non sarà il primo incontro tra Inter e Lione. I nerazzurri hanno già affrontato l'OL in 6 occasioni.

In tempi più recenti, l'Inter ha incrociato il Lione nel secondo turno della trionfale Coppa UEFA 1997/98. Nell'andata di San Siro ai nerazzurri non bastò il gol di Ganz per evitare una sconfitta per 1-2, ma nella partita di ritorno l'Inter ottenne la qualificazione vincendo per 1-3 in Francia, grazie a un gol di Cauet e a una doppietta di Moriero.