Inter-Liverpool, dai doppi ex al confronto con le inglesi: 10 curiosità

Precedenti, ex compagni di squadra e non solo: tutto sulla grande sfida di Champions League tra Inter e Liverpool

Alessandro De Felice

Ci siamo, Inter-Liverpool è alle porte. Mercoledì 16 alle 21:00 a San Siro l'andata degli ottavi di finale (con il ritorno in programma l'8 marzo ad Anfield). Sarà il quinto confronto tra nerazzurri e Reds, che tornano sfidarsi a 14 anni dall'ultimo confronto, sempre agli ottavi di Champions League.

1. I PRECEDENTI: DUE DOPPI CONFRONTI, CON LA PERLA DI FACCHETTI

Due doppi confronti in Coppa dei Campioni/Champions League tra Inter e Liverpool. Il primo è storico e riguarda la leggendaria rimonta nerazzurra nel 1965: dopo la vittoria dei Reds per 3-1 ad Anfield, l'Inter si impose 3-0 a San Siro, volando in finale per la seconda volta consecutiva. Una notte abbagliante: il gol di Corso, quello famosissimo di Peirò, capace di soffiare il pallone al portiere. E, infine, lo straordinario tiro di Giacinto Facchetti, una delle reti più iconiche e importanti del "Cipe".

Nel 2007/2008 agli ottavi Liverpool-Inter ad Anfield fu una vera battaglia: Materazzi espulso al 30' per un severo doppio giallo, poi il grave infortunio al ginocchio a Cordoba nel finale, preludio ai due gol (86' e 90') di Kuyt e Gerrard. Al ritorno altro rosso per l'Inter (Burdisso), tante occasioni prima del gol vittoria inglese con Torres.

2. UN CONFRONTO TRA BIG

Insieme a Benfica-Ajax, Inter-Liverpool è uno dei due ottavi di finale di UEFA Champions League 2021/22 che oppone due ex vincitrici della Coppa Campioni/Champions League: i Reds ne hanno conquistate 6, l'Inter 3.

3. IL LIVERPOOL A MILANO

Non sarà la prima volta in stagione per il Liverpool a San Siro. La squadra di Klopp ha chiuso il girone di Champions League per la prima volta con sei successi: l'en-plein è stato certificato con la vittoria per 2-1 al Meazza contro il Milan, con le reti di Salah e Origi. Il Liverpool giocherà quindi due partite consecutive a San Siro in Champions League.

Il bilancio complessivo del Liverpool nelle sfide a eliminazione diretta contro le squadre italiane è di cinque passaggi del turno e due eliminazioni.

4. L'INTER E LE INGLESI

L'ultima sfida a eliminazione diretta dell'Inter contro una squadra inglese risale agli ottavi di UEFA Europa League 2012/13, contro il Tottenham: sconfitta per 3-0 a Londra, vittoria per 4-1 ai supplementari al ritorno, con conseguente eliminazione (in virtù del gol in trasferta segnato dagli inglesi, regola ora abolita). Il bilancio complessivo dei nerazzurri nei confronti a eliminazione diretta contro le formazioni inglesi è di 6 vittorie e 5 sconfitte.

5. NERAZZURRI IN GOL CONTRO IL LIVERPOOL

Sono tre i giocatori dell'attuale rosa nerazzurra ad aver segnato, nella propria carriera, almeno un gol contro il Liverpool.Il primo è Alexis Sanchez, che ha affrontato i Reds 9 volte in Premier League, segnando 2 gol con la maglia dell'Arsenal. Poi c'è Edin Dzeko, che ha sfidato il Liverpool sia con la maglia del Manchester City che con quella della Roma. Un totale di 11 partite con 3 gol, 2 dei quali nelle semifinali di Champions 2017/2018 in giallorosso. Infine Robin Gosens, autore del gol del 2-0 nella vittoria dell'Atalanta ad Anfield nella fase a gironi 2020/21 di UEFA Champions League.

6. EX COMPAGNI DI SQUADRA

Diversi gli incroci tra i giocatori di Inter e Liverpool, in passato compagni di squadra. Dzeko e Alisson hanno giocato insieme nella Roma dal 2016 al 2018, ma l'attaccante bosniaco è stato anche compagno di squadra di James Milner al Manchester City (2011-2015). Thiago Alcantara ha condiviso lo spogliatoio sia con Alexis Sanchez (Barcellona 2011–13) che con Ivan Perisic (Bayern Monaco 2019/20). Sanchez ha giocato anche con Oxlade-Chamberlain, ai tempi dell'Arsenal (2014–17). Infine Andrea Ranocchia, in squadra con Andrew Robertson nel 2017 all'Hull City 2017.

7. SALAH-MANÉ DI NUOVO INSIEME DOPO LA FINALE

Mohamed Salah e Sadio Mané si sono appena affrontati nella finale di Coppa d'Africa: il Senegal ha conquistato il trofeo continentale vincendo ai rigori contro l'Egitto. Il penalty decisivo lo ha realizzato proprio Mané.

Salah ha affrontato l'Inter cinque volte quando giocava in Italia, vincendo tre volte e segnando il gol dell'1-0 per la Fiorentina a San Siro nel 2014/15.

8. COMPAGNI DI NAZIONALE

Non solo ex compagni di squadra, ma anche compagni di nazionale: in Inter-Liverpool si affronteranno De Vrij-Dumfries con Virgil Van Dijk. I tre formano tre quarti della difesa della nazionale olandese.

9. I DOPPI EX

Sono sei i calciatori ad aver vestito sia la maglia nerazzurra che quella del Liverpool. Paul Ince, ovviamente: il "Governatore", dopo l'Inter, si trasferì proprio ai Reds. Robbie Keane: all'Inter per uno scampolo di stagione nel 2000, poi a Liverpool nel 2008/2009. Mario Balotelli, che dopo aver vinto tutto in nerazzurro ha militato nel 2014/2015 nel Liverpool. Philippe Coutinho, passato nel 2013 al Liverpool proprio dall'Inter: ad Anfield cinque stagioni da protagonista per il brasiliano. Xherdan Shaqiri: mezza stagione all'Inter nel 2015, poi dal 2018 al 2021 ai Reds. Infine Daniele Padelli: il portiere ha militato nel Liverpool da gennaio a giugno 2007, raccogliendo una presenza in Premier League. Poi 4 stagioni all'Inter, dal 2017 al 2021: 9 presenze e lo Scudetto.

10. L'ALLENATORE DEI PORTIERI DEL LIVERPOOL

L'allenatore dei portieri del Liverpool è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Cláudio Taffarel, che ha giocato in Italia con Parma (1990–93, 2001–03) e Reggiana (1993/94), ma che è stato soprattutto il portiere del Brasile campione del mondo sull'Italia a Usa '94.

(Fonte: Inter.it)