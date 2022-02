Inter-Liverpool, Klopp sceglie Diogo Jota. A centrocampo c’è Thiago Alcantara

Liverpool con l'intera rosa disponibile significa ampia scelta e, forse, pochi dubbi per il tecnico Jurgen Klopp. Per dieci undicesimi la formazione iniziale si scrive da sola

Solo un dubbio di formazione per Jurgen Klopp, con il suo Liverpool che è sicuro nella sua formazione per 10/11: chi guiderà l'attacco con Salah e Mané? Secondo il Corriere dello Sport è favorito Diogo Jota su Roberto Firmino. Gli altri sono i soliti: "Tra i pali Alisson, con Virgil Van Dijk centrale a fianco di Joel Matip. Van Dijk ci ha messo un po' di tempo a ritrovare la forma migliore dopo il ritorno a seguito dell'infortunio al crociato ma nelle ultime gare è stato una sicurezza. Discorso analogo per Matip. Per nulla turbato dall'arrivo in estate di Ibrahima Konate dal Lipsia, il camerunese è stato quest'anno forse il più affidabile dei difensori a disposizione di Klopp.