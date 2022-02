Inter-Liverpool mercoledì 16 febbraio alle 21: dove vederla in tv e streaming

Mercoledì 16 febbraio alle 21 a San Siro si accendono i riflettori per Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League

Manca sempre meno... mercoledì 16 febbraio alle 21:00 torna la Champions League! A San Siro si accendono i riflettori per Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale della competizione: i nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano i Reds di Jürgen Klopp, in un big match ricco di talenti.

Inter-Liverpool sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console.