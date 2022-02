Inter-Liverpool, chi accanto a Dzeko: Lautaro o Sanchez? – SONDAGGIO

Contro i Reds per SImone Inzaghi c'è l'incognita attacco. Confermata la presenza di Dzeko dal primo minuto rimane il dubbio sul possibile partner

PERCHE' LAUTARO - Il Toro è apparso scarico nelle ultime uscite, l'ultima trasferta per gli impegni della nazionale hanno sicuramente inciso e non serve esibirsi nella conta del "non segna da...". Lautaro nasce come spalla di Edin Dzeko, come partner del bosniaco, come attaccante titolare di Antonio Conte prima e di Simone Inzaghi ora. Una flessione fisiologica, nulla di preoccupante, i gol arriveranno e sarebbe una chiosa fantastica trovarli in un palcoscenico come quello degli ottavi di finale di Champions League. Terreno che Lautaro respira, vive, che lo carica; gare dove mettere in campo tutta la cattiveria agonistica possibile, tutta la voglia di rivalsa, tutto il riscatto che l'argentino cova dentro. Perchè scegliere Lautaro? Perchè queste sono le gare PER Lautaro, non ci sono altre motivazioni, serve una scossa, serve una scossa per l'Inter e per lo stesso centravanti, ecco l'occasione, è apparecchiata, e questa volta deve sfruttarla al meglio, come solo lui PUO' e DEVE fare.