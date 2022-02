Inter-Liverpool, l’esame Klopp durissimo per Inzaghi: il pronostico…

Le quote e il pensiero dei bookmakers alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di Champions tra Inter e Liverpool

L’Inter ritrova la fase ad eliminazione diretta in Champions League dopo dieci anni. Simone Inzaghi è dunque riuscito a migliorare al primo colpo lo score dei predecessori Spalletti e Conte. Per superare gli ottavi di finale, però, deve battere il Liverpool, una delle candidate principali alla vittoria finale. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it nella gara di andata in programma a San Siro domani, i Reds partono con i favori del pronostico, in quota a 2,08 contro il 3,30 del segno «1». Sale a 3,50 l’ipotesi pareggio. La sfida tra il miglior attacco della Serie A e della Premier League dovrebbe regalare spettacolo con l’Over a 1,63 nettamente avanti rispetto l’Under, offerto a 2,10. Tuttavia il risultato esatto più probabile secondo i bookie è l’1-1 proposto a 6,40. Si gioca a 9,60 lo 0-1 in favore dei ragazzi di Klopp, come nell’ultimo precedente tra i due club datato 2008, mentre vale 11 volte la posta il 2-1 per i padroni di casa.