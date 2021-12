L’ex Inter Pereira: “Liverpool? Non è impossibile. E ci potrebbe essere un vantaggio”

L'ex esterno nerazzurro ha parlato della doppia sfida che attende Inzaghi e i suoi tra febbraio e marzo, quella contro gli uomini di Klopp

« Liverpool ? Si può fare, non è impossibile, l'Inter ha una grandissima squadra». L'ex Inter, Alvaro Pereira - ai microfoni de l'Interista - ha parlato della prossima rivale in Champions dei nerazzurri.

«Poi un fattore fondamentale che potrebbe tornare a vantaggio dei nerazzurri è il fatto che non c'è più la regola del gol fuori casa. Credo che possa infatti avvantaggiare più la squadra che non parte favorita nel doppio confronto, come in questo caso è l'Inter. Nella partita che giocammo noi in Inghilterra contro il Tottenham ci fu fatale, visto che andammo a rimontare il 3 a 0 dell'andata con il 4-1 del ritorno, uscendo ugualmente», ha aggiunto sulla sfida contro gli uomini di Klopp.