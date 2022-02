Inter, chi senza Barella con il Liverpool? “Salgono le quotazioni di questo nome”

C’è un favorito su tutti in casa Inter per sostituire Nicolò Barella, squalificato contro il Liverpool in Champions League

C’è un favorito su tutti in casa Inter per sostituire Nicolò Barella, squalificato contro il Liverpool in Champions League. Per affrontare il pressing dei Reds di Klopp, Simone Inzaghi ha le idee chiare. Lo svela La Gazzetta dello Sport oggi: “L’Inter è programmata per continuare con il possesso palla indipendentemente dagli avversari, grazie all’energia di Brozovic e alla qualità di Calhanoglu. Stavolta, però, manca un pezzo del terzetto di centrocampo, forse quello più strategico in una partita così. L’assenza di Barella può essere sanguinosa perché l’azzurro è forse l’unico giocatore capace di correre alle stesse frequenze dei rossi. Al suo posto salgono le quotazioni di Arturo Vidal, finora lontano parente del guerriero che fu: il possesso palla progettato da Simone in parte passa proprio dalla lucidità, dalla precisione e dalla sveltezza del cileno. Perdere palla nelle terre di mezze significherebbe regalare ripartenze ai diavoli inglesi.Più semplicemente, sarebbe consegnarsi a morte sicura”, si legge.