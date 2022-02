Champions League, verso Inter-Liverpool: date e fasi di vendita dei biglietti

Di seguito tutti i dettagli delle fasi di vendita dei biglietti per assistere a Inter Liverpool, in programma mercoledì 16 febbraio alle 21:00

Alessandro Cosattini

MILANO – Il momento tanto atteso si avvicina. La musica della Champions sta per tornare a risuonare a San Siro e lo farà per un match ricco di stelle. Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League è in programma mercoledì 16 febbraio alle 21:00 al Meazza e tutto il popolo nerazzurro è pronto e carico per questa importantissima sfida.

Anche in occasione del match di Champions League la capienza di San Siro sarà ridotta al 50%. Saranno quindi poco più di 37.000 le voci che scalderanno l’atmosfera di questo straordinario incontro.

Di seguito i dettagli delle fasi di vendita dei biglietti per assistere a Inter Liverpool: riguardano gli abbonati alla stagione 19-20, i Soci Inter Club 21-22 e i titolari della tessera Siamo Noi.

I biglietti saranno venduti esclusivamente online sul sito ufficiale Inter.it mentre l’eventuale vendita libera sarà comunicata a seconda delle disponibilità residue, al termine delle fasi di prevendita per i tifosi fidelizzati.

In caso di impossibilità a recarsi all’evento, sarà possibile cambiare il nominativo dell’utilizzatore del biglietto una sola volta, a partire dalle ore 12.00 di martedì 15 febbraio collegandosi alla pagina inter.it/cessione

FASE 1 | DA VENERDÌ 4 A LUNEDÌ 7 - VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI 19/20

Dalle ore 10.30 di venerdì 4 febbraio e fino a lunedì 7 febbraio i soli abbonati alla stagione 19/20 potranno acquistare un biglietto a testa. Sarà come sempre necessario inserire il numero di tessera Siamo Noi per accedere alla vendita riservata ad un prezzo dedicato.

Per agevolare l’acquisto di posti vicini, si potranno selezionare fino a 4 biglietti per ordine ma tutti gli intestatari dovranno risultare abbonati alla stagione 19-20, inserendo il numero della loro tessera Siamo Noi in fase di acquisto. Da venerdì 4 a domenica 6 sarà possibile acquistare all’interno del proprio settore di abbonamento, mentre lunedì 7 sarà possibile scegliere tra tutti i settori dello stadio.

Il secondo anello verde sarà acquistabile anche lunedì, come di consueto, solo dagli abbonati 19-20 di secondo anello verde.

FASE 2 | MARTEDÌ 8 FEBBRAIO - VENDITA RISERVATA AI SOCI INTER CLUB 21/22

La seconda fase di vendita inizierà alle ore 10.30 di martedì 8 e riguarderà i soci Inter Club 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno potranno acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club 21-22, ad un prezzo dedicato.

FASE 3 | MERCOLEDÌ 9 E GIOVEDÌ 10 - TITOLARI SIAMO NOI

L’ultima fase di prevendita riguarderà i titolari di tessera Siamo Noi valida, sottoscritta entro il 15 gennaio 2022 e con procedura di riconoscimento completata. Potranno usare il numero della tessera per accedere alla vendita e acquistare fino a 2 biglietti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto ai tifosi di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio e si consiglia di esibire il Green Pass rafforzato in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi. Si ricorda infine che è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina FFP2 per accedere allo stadio.