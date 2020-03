Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi parla di Juventus-Inter in programma domenica sera. Questo il commento del giornalista: “Eriksen? Non lo farei partire titolare. I bianconeri hanno lo svantaggio di non avere il pubblico ma sono più riposati, l’Inter ha giocato in Europa. La Juve ha qualcosa in più, ma vedo una gara equilibrata“.

(Radio Sportiva)