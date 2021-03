Damascelli: “Calendario zoppo e Inter ferma, ma la lotta per il titolo è chiusa”

Non si placano le polemiche dopo la decisione dell'Ats di Milano di predisporre il rinvio di Inter-Sassuolo

Tony Damascelli, nel suo editoriale per Il Giornale, dice la sua sul rinvio di Inter-Sassuolo e le conseguenti polemiche: "Calendario zoppo perché la capolista è ferma e per due settimane Antonio Conte potrà disegnare gli ultimi schizzi che portano allo scudetto meritato. Qualche romantico, parente lontano del soldato giapponese ancora in trincea, ritiene che la lotta per il titolo sia ancora aperta, il Milan è stanco ma non molla e c'è sempre la Juventus che se recupera, se vince, se, potrebbe fare il colpo. Qualcuno forse dimentica che lo scontro diretto è fissato, salvo posticipi, alla penultima giornata, e lo stesso qualcuno pensa forse che la Juventus possa giocarsela quel giorno avendo soltanto due punti di svantaggio, per poi sorpassare la capolista. Dunque l'Inter dovrebbe sgretolarsi e la Juventus risorgere dal nulla o dal poco che le è rimasto dopo l'umiliazione di champions. Si gioca con i pronostici disperati".