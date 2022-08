Inter, la Lu-La c’è: ma al momento ecco il problema. Poi due note positive

Nella serata di Pescara per l'Inter ci sono solo poche note positive. Detto che la tenuta difensiva è un problema cui Inzaghi dovrà subito porre rimedio, la Lu-La sembra invece funzionare come un tempo. "In una serata così sofferta, serve la lente d’ingrandimento per trovare qualcosa di buono. Lukaku ha sbattuto in rete la prima palla che ha ricevuto dopo una mezz’ora abbondante di attesa", sottolinea la Gazzetta dello Sport.