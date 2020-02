Inter-Ludogorets, anche l’Uefa conferma: “Si gioca a porte chiuse. E continueremo a…”

Anche l’Uefa, dopo i comunicati dei due club, ha reso ufficiale la disputa della gara di stasera tra l’Inter e il Ludogorets a porte chiuse. Questa la comunicazione dell’ente europeo attraverso il proprio sito: “A seguito delle decisioni delle autorità italiane, la partita di UEFA Europa League tra FC Internazionale Milano e PFC Ludogorets Razgrad si giocherà a porte chiuse allo Stadio San Siro di Milano giovedì 27 febbraio 2020. Tutte le altre partite UEFA in programma questa settimana andranno avanti come previsto e in questo momento non ci sono restrizioni per la partecipazione ai tifosi. L’UEFA continuerà a monitorare attentamente la situazione relativa a Covid-19 e a collaborare con le autorità competenti al riguardo”.