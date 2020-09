Inter-Lugano, il club svizzero precisa: “Invito dei nerazzurri. Alla Pinetina ammessi solo…”

I buoni rapporti che intercorrono tra FC Internazionale Milano e FC Lugano hanno portato all’organizzazione di una partita amichevole, com’era già successo il 14 luglio 2019. L’invito stavolta è partito dai nerazzurri e il test si disputerà martedì 15 settembre alle 17 alla Pinetina di Appiano Gentile (centro sportivo Suning). Le rigide norme anti Corona-virus imposte in Italia per gli eventi sportivi non permetteranno l’accesso al centro a nessuna persona che non faccia parte dello staff tecnico e dirigenziale e che non si sia stata sottoposta preventivamente a un tampone. Non saranno ammessi nemmeno i giornalisti.

(Fonte: FCLugano.com)