TS / Inter-Lukaku, accordo sull’ingaggio: il belga in pressing sul Chelsea, i dettagli

Il quotidiano fa il punto della situazione dopo l'incontro di ieri tra il club nerazzurro e l'avvocato del belga

Non sarà semplice la trattativa, con l'Inter che al momento resta spettatrice interessata: tocca al Chelsea dare il via libera alla partenza del belga. "L’Inter non può permettersi di ricomprare Lukaku e lo riprenderebbe solamente con la formula del prestito (magari oneroso, ma a cifre molto contenute) e toccherà al belga convincere la nuova proprietà dei Blues a sbloccare questa difficile operazione".

"L’Inter, però, per pagarlo poteva usufruire del Decreto Crescita. Questo aspetto non è secondario, anzi. Se l’eventuale accordo sarà trovato entro la fine di giugno - il ritorno avverrebbe nello stesso esercizio economico dell’addio (il 2021-22) -, Lukaku potrebbe continuare a godere dei benefici fiscali del Decreto Crescita, permettendo all’Inter di risparmiare circa 4 milioni sul lordo. Giugno inizia oggi e quindi Lukaku avrà una ventina di giorni, non di più, per capire la fattibilità dell’operazione nostalgia".