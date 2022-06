Inter-Lukaku, ecco la chiave del Romelu-bis: affare concluso nei tempi giusti

I dettagli dei benefici del Decreto Crescita e come funziona: l'attaccante belga torna in Italia entro il primo semestre 2022

L' Inter riaccoglie Romelu Lukaku . L'attaccante belga è sbarcato questa mattina a Milano ed effettuerà oggi le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà nuovamente all'Inter. La fumata bianca è arrivata nei tempi previsti dal Decreto Crescita, requisito economico fondamentale per concludere l'operazione.

"Romelu Lukaku torna grazie ai benefici del Decreto Crescita, valevoli entro i primissimi giorni di luglio. Quando Romelu è arrivato in Italia nel 2019 ha potuto usufruire del Decreto, che prevede lo sgravio fiscale dello stipendio dal 45 al 25%. Nel dettaglio, è attuabile solo se un lavoratore è stato almeno 2 anni residente fuori dall’Italia e poi rimane per almeno altrettanti anni nel nostro Paese. Se, però, il lavoratore fa rientro a meno di un anno di distanza può usufruire del decreto. Per questo motivo Lukaku, arrivato al Chelsea lo scorso agosto, è “dovuto” rientrare quasi entro la fine del primo semestre 2022".