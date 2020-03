CdS – Inter, Lukaku uomo di fiducia per Conte. Il motivo? Facile…

Giovedì l’Inter tornerà in campo per un match delicatissimo. I nerazzurri saranno di scena al San Paolo di Napoli per provare ad acciuffare la finale di Coppa Italia. Aggrappati in avanti anche a Romelu Lukaku, come spiega il Corriere dello Sport: “Ro melu, pensaci tu. E’ il solito Lukaku, goleador in servizio permanente effettivo, l’immagine salva-Inter. Anche in periodi in cui c’è da mettere energie da parte il più possibile. Per un finale di stagione in cui gli impegni saranno moltiplicati. Il belga risponde presente, gioca e segna a raffica. La continuità non gli ha mai fatto difetto, altrimenti non sarebbe l’uomo di fiducia per Antonio Conte che lo ha voluto a Milano con tutta l’insistenza del caso. Ricapitolando: diciotto partite di fila da titolare in campionato, mentre la sua striscia consecutiva in stagione si è fermata a 25 prima di affrontare il Ludogorets in Europa League. Decisivo anche lì, ad ogni modo, da subentrato. Perché i bomber sono fatti così. Colpiscono anche a freddo, se necessario”.