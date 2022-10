Inter, Lukaku in gruppo per metà allenamento: ora Inzaghi ha un grande dilemma

Quasi due mesi dopo lo stop, Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi con i compagni. Il ritorno in gruppo, però, non basta per la prima convocazione post infortunio.

"Una sfida da vincere a tutti i costi per ottenere il biglietto che conduce alla fase a eliminazione diretta con un turno di anticipo e senza dipendere dall’ultima gara del girone all’Allianz Arena con il Bayern Monaco. Contro il Viktoria Plzen sarebbe importante avere in panchina Lukaku nel caso in cui la partita restasse bloccata a lungo. L’Inter chiede proprio questo all’attaccante decisivo per lo scudetto 2021-’22: avere una risorsa per scardinare i punteggi in modo più agevole, grazie alla potenza dirompente di un singolo che può consentire alla squadra di non dovere sempre creare azioni corali molto belle, ma allo stesso faticose, per andare in gol".