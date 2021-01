L’Inter è in semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri affronteranno in gara doppia la vincente tra Juventus e Spal, ma dovranno fare a meno nella partita di andata sia di Romelu Lukaku che di Achraf Hakimi. I due, già diffidati, sono stati ammoniti e salteranno il prossimo impegno nel torneo. Torneranno a disposizione per la semifinale di ritorno.