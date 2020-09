SOCIAL / Inter, Lukaku si è già ‘innamorato’ di Hakimi e della sua velocità

Lo chiama già ‘mio fratello’. È scoppiato l’amore all’Inter tra Lukaku e il neo arrivato Hakimi. Feeling evidente sui social per chi segue i due giocatori. Si erano già scritti qualche giorno fa e lo hanno fatto anche stavolta. E stavolta, dopo la prima gara amichevole della nuova stagione, sono arrivate le pacche sulle spalle dell’attaccante al nuovo compagno. Un vero e proprio incoraggiamento in una giornata nella quale il calciatore ex Real ha dimostrato subito le sue qualità. Se ne sono accorti i tifosi e se ne è accorto pure Romelu che in un post del numero 98 (provvisorio) nerazzurro ha scritto: “Velocidad” e due fiammelle come emoticon.