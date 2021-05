Inter, ad Appiano tutti concordi: “Lukaku imprescindibile. Ora il compito è ‘coccolarlo'”

All'Inter sono tutti concordi nel considerare Romelu Lukaku un calciatore imprescindibile per il futuro della squadra ora di Simone Inzaghi

"Modificando il modo di stare in campo, magari anche il modo di dialogare con il compagno d’attacco. Ma la strada del gol nerazzurro non può certo prescindere da Romelu. Su questo sono d’accordo tutti, in viale della Liberazione. Basterà trasmettere questo messaggio al giocatore, per tranquillizzarlo. Basterà, in fondo, mostrargli con i fatti quel che l’Inter sta garantendo al mondo di voler fare: al netto delle difficoltà finanziarie, mantenere alta la competitività".