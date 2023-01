Inter e Lukaku, esigenze reciproche: vincere e far bene per proseguire insieme

L'Inter ha bisogno di Lukaku, Lukaku ha bisogno dell'Inter: un'esigenza reciproca che può rappresentare la svolta dopo una prima parte di stagione non soddisfacente come si poteva pensare la scorsa estate. Così scrive il Corriere dello Sport: "Inter e Big Rom hanno un'esigenza reciproca. Per dare concretezza ai suoi propositi di rimonta, infatti, Inzaghi ha bisogno della miglior versione del bomber belga. E quest'ultimo è perfettamente consapevole che solo in serie A e nell'Inter ha saputo esprimersi al suo top in carriera. E se, come ha manifestato recentemente, il suo desiderio è quello di proseguire in nerazzurro, servirà una seconda parte di stagione da vero Lukaku. Poi sarà affare dell'Inter trovare una nuova intesa con il Chelsea".