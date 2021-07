GdS – Inter, Lukaku colpito da Inzaghi: feeling già straordinario tra i due

Domenica sera il primo incontro tra il nuovo tecnico nerazzurro e l'ariete belga

Tra Simone Inzaghi e Romelu Lukaku è già scoccata la scintilla. Sono bastate poche ore insieme per far nascere un grande feeling, come spiega anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "L’addio di Conte ha sorpreso anche lui, che con Antonio aveva un rapporto speciale. Ma con Inzaghi si è già istaurato un feeling straordinario: merito del mister (che ora aspetta pure Lautaro per la prossima settimana), e delle parole che ha usato nel corso della prima telefonata col centravanti belga, subito dopo la firma con l’Inter. Lukaku è rimasto molto colpito, piacevolmente sorpreso. Ha capito anche quanto sarà importante il suo ruolo per far diventare vincente anche il progetto Inzaghi".