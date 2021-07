Inter, Lukaku continua i suoi allenamenti anche in vacanza: “Keep pushing”

Il centravanti belga continua il lavoro fisico anche in vacanza per farsi trovare pronto quando si aggregherà alla squadra

-4 giorni al rientro in gruppo di Romelu Lukaku. E' infatti domenica il giorno in cui il centravanti belga tornerà ad allenarsi con i compagni e si metterà a disposizione del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Intanto, però, nonostante le vacanze, Big Rom non si vuol far trovare impreparato e continua i suoi allenamenti tra scatti ed esercizi palla al piede. "Keep pushing", ha poi scritto Lukaku.